Минобороны представило новых героев СВО

Новые примеры мужества наших военнослужащих в ходе спецоперации. Рядовой Павел Родионов с сослуживцами, наступая на позиции ВСУ, попал под пулемётный огонь. Пробравшись в тыл противника, Павел уничтожил вражеский расчёт и пятерых боевиков. Это позволило штурмовой группе без потерь захватить опорник неприятеля.

Рядовой Сергей Рыманов доставил боеприпасы на передовую и возвращался в исходный район, когда получил информацию о раненом. Несмотря на начавшийся миномётный обстрел и угрозы атаки дронов противника, Сергей добрался до бойца и, оказав ему первую помощь, вывез к точке эвакуации.