Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на вторник, 24 февраля, 79 украинских беспилотников самолетного типа.

Как уточнило Минобороны России в своем Telegram-канале, 21 БПЛА уничтожен над Белгородской областью, по 15 дронов — над Краснодарским краем и над акваторией Черного моря, 11 аппаратов — над Крымом.

Кроме того, девять беспилотников ликвидировано над акваторией Азовского моря, пять — над Саратовской областью, по одному — над Адыгеей, Курской и Ростовской областями.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что наши бойцы, в отличие от украинских националистов, поражают те цели, которые считают ассоциированными с военным комплексом киевского режима.

При этом глава Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что враг целенаправленно охотится за гражданскими лицами, в том числе — за главами районов, муниципальными служащими и сотрудниками оперативных служб. ВСУ подтверждают свою тактику, направленную на устрашение мирных жителей, однако сломить россиян не удастся.