Раскол в ЕС: 20-й пакет антироссийских санкций не принят

Евросоюз впервые не сможет принять новый пакет санкций к 24 февраля. Новые санкции хотели утвердить сегодня, но из-за отсутствия единства их не смогли принять, сообщает ТАСС.

Главы МИД не достигли соглашения, признала глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас. Она фактически подтвердила, что пакет блокируют Словакия и Венгрия.

Ранее сегодня Евросоюз продлил действие уже существующих санкций против России до 24 февраля 2027 года. Также Брюссель вне 20-го пакета ввёл санкции против восьми российских силовиков и сотрудников судебной и пенитенциарной системы.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.