Словакия прекратила поставки электроэнергии на Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Это сделано в ответ на блокировку Украиной транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба", сообщает ТАСС.

Два дня назад Фицо предупредил Киев, что Словакия приостановит поставки электроэнергии на Украину, если Киев не восстановит подачу нефти в страну. Он отметил, что с начала спецоперации Словакия постоянно помогает Украине, посылая ей гуманитарную помощь. Также на территории Словакии находятся 180 тысяч граждан Незалежной.

С аналогичным заявлением выступил в тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он пообещал прекратить поставки электричества Украине вслед за Словакией. Орбан напомнил, что Будапешт уже запретил поставлять Украине дизель, а также заблокировал кредит Киеву на 90 миллиардов евро.

Главы МИД стран Евросоюза не смогли сегодня принять 20-й пакет антироссийских санкций из-за того, что решение заблокировали Словакия и Венгрия.