В МИД Германии сообщили о невозможности уступок в переговорах с РФ по Украине

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о принципиальной готовности своей страны к переговорам с Россией по Украине, но опроверг возможность каких-либо уступок. Об этом он сообщил 23 февраля на конференции, организованной Фондом Конрада Аденауэра в Берлине.

"В первую очередь, конечно, это Украина должна говорить. Но мы также готовы к диалогу", — сказал глава немецкого дипведомства.

Вадефуль подчеркнул, что Германии не хватает каналов связи с РФ. При этом приезжать в столицу он не планирует: "Однако мы не приедем в Москву и не пойдем на дальнейшие уступки. Мы этого не будем делать".

В этом месяце желание создать прямой канал связи с Россией выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он заявил, что достижение мира на Украине "невозможно без участия европейцев".