В Москве после взрыва около Савеловского вокзала погиб полицейский, сообщили в МВД

Полицейский погиб, еще один пострадал в результате взрыва рядом со служебным автомобилем возле Савеловского вокзала в Москве. Об этом сообщили в МВД.

По данным ведомства, неизвестный подошел к патрульному автомобилю, после чего произошла детонация неизвестного устройства. Преступник скрылся с места. В его розыске задействованы комплексные силы полиции и других силовых ведомств, добавили в МВД.

На месте работают спецслужбы. Территория рядом с местом ЧП оцеплена. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.