Уголовное дело заведено по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС в Москве

Уголовное дело заведено после взрыва возле Савеловского вокзала по факту посягательства на жизнь сотрудников ДПС, сообщили в СК России. В результате подрыва автомобиля погиб преступник, который взорвал неизвестное устройство.

Также число пострадавших увеличилось до двух, им оказывают медицинскую помощь. Один сотрудник полиции погиб. Об этом заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что неизвестный произвел "детонацию неизвестного устройства" возле служебного автомобиля Госавтоинспекции в районе площади Савеловского вокзала. Первоначально правоохранители заявляли, что преступник скрылся с места происшествия.