Семьям погибшего и пострадавших при взрыве в Москве окажут помощь

Семьям погибшего и пострадавших полицейских при взрыве у Савеловского вокзала в Москве окажут всю необходимую помощь, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Погибшим оказался старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. Братущенко также был женат и имел двоих несовершеннолетних детей, заявила Волк.

По ее словам, двое пострадавших сотрудников полиции госпитализированы с различными травмами.

Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на 24 февраля. По данным МВД, к машине Госавтоинспекции, в которой находились правоохранители, подошел неизвестный, после чего взорвалось неизвестное устройство. Злоумышленник скончался на месте происшествия. Погиб полицейский, двоих ранило. СК завел уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.