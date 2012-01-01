В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

Полиция Сербии задержала в городе Кралево двух мужчин, которые, по версии правоохранителей, планировали насильственную смену власти путем покушения на президента Александра Вучича и его семью. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики 24 февраля.

Мужчины 1975 и 1983 годов рождения готовили покушение на Вучича с декабря прошлого года, говорится в сообщении ведомства.

"Они подозреваются в том, что в период с декабря 2025 года по февраль 2026-го договаривались о насильственной смене конституционного порядка в Сербии и свержении высших государственных органов, о приобретении оружия и нападении на жизнь и здоровье президента республики Сербии, его жену и детей, таким образом, чтобы лишить их жизни, а также на сотрудников МВД Сербии путем нанесения телесных повреждений", — сообщили в местном министерстве.

Вучич неоднократно сообщал о возможной подготовке покушения на него и угрозах. За время правления его Сербской прогрессивной партии с 2012 года до настоящего времени не было ни одного завершенного судебного разбирательства по подготовке вооруженного нападения на президента Сербии с конкретными обвиняемыми.