Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на угрозы Евросоюза закрыть въезд в Шенгенскую зону участникам специальной военной операции.

Как написал политик в своем Telegram-канале, глава евродипломатии Кая Каллас, которую Медведев наградил эпитетом "блондинистая крыса", рассказала о проработке запрета на въезд в Шенген сотням тысяч российских военнослужащих.

Дмитрий Медведев саркастично отметил: "Какая потеря для наших бойцов", а также допустил, что "они могут въехать без виз, если захотят". Зампред Совбеза отметил, что это может произойти, "как в 1812 или 1945 годах", а затем поздравил всех с Днем защитника Отечества, который Россия отметила 23 февраля.

В январе сообщалось, что ЕС обсуждает идею закрытия границ для участников СВО. Каллас утверждала, что "многие представители ЕС поддерживают это", поскольку участники спецоперации "представляют риск для безопасности" их стран. Также уточнялось, что инициатором подобного запрета выступила Эстония.

В 2025 году министр иностранных дел Латвии Рихард Козловскис призывал Европу "всерьез осознать опасность", возникающую из-за присутствия в европейских странах россиян. Политик заявлял, что нужно полностью отказаться от выдачи шенгенских виз гражданам России и не пускать даже туристов из этой страны в Европу.