Иван Ургант оказался на грани жизни и смерти

Иван Ургант считался одним из самых востребованных и успешных ведущих на отечественном телевидении. Однако последние годы карьера артиста в России застопорилась. Его шоу перестали показывать, и теперь Иван Ургант работает, гастролируя по миру.

В своем блоге популярный шоумен рассказал о том, как недавно оказался в неприятной ситуации. Это случилось во время перелета из Белграда в Лондон. Самолет, в котором находился телеведущий, совершил вынужденную посадку в Мюнхене.

"Мы очень быстро, буквально за семь минут, с высоты десять тысяч метров упали на Мюнхен. Мы просто коршуном, как тунгусский метеорит, как снег на голову", - отметил в своем стиле Ургант.

Он рассказал, что на борту не было паники, посадка прошла штатно, однако события, происходящие возле самолета, пассажиров сильно напрягли. "Когда мы приземлились, вся взлетная полоса была заставлена пожарными машинами, полицейскими машинами, скорой помощью, мигалки крутились. У вас такое было когда-нибудь? На меня это произвело впечатление, честно говоря", - признался Иван.

Как оказалось, причиной экстренной посадки стало срабатывание датчика дыма в кабине пилотов. По словам телеведущего, спустя три часа они снова на том же самолете продолжили путешествие.

"Мы два раза в этом туре были на грани жизни и смерти. Это был второй раз. А первый — когда у меня в Вене раздуло палец", - отметил шоумен на своем YouTube-канале.

