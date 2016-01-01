Певица Максакова* показала, как выглядит ее сын от Вороненкова

В декабре 2016 года Мария Максакова* и ее муж Денис Вороненков получили вид на жительство на Украине. Их переезд из России напоминал бегство. На родине экс-депутата Думы Вороненкова подозревали в мошенничестве. Политика застрелили в марте 2017 года на улице Киева.

Таким образом Максакова* осталась совсем одна с кромешным сыном. Однако артистка сумела взять себя в руки, она ездит по миру, выступает, поднимает младшего наследника. В этом году Ивану исполнится десять лет. Он занимается музыкой.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Максакова* опубликовала видео, на котором запечатлела сына во время отчетного концерта. Мальчик играл на скрипке. В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и добрых пожеланиях. Однако некоторые интернет-пользователи сочли, что оперная дива "раскормила" Ваню.

Напомним, что у Марии Максаковой* есть сын Илья и дочь Людмила от Владимира Тюрина. После бегства артистки они остались жить в России. Одно время Максакова* пыталась наладить отношения со старшими наследниками, однако те якобы дали понять, что не хотят поддерживать связь с блудной матерью. От артистки даже отвернулась ее мать, легендарная актриса Людмила Максакова.

*признана в России иностранным агентом