Полицейский погиб при взрыве у Савеловского вокзала

В Москве возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников ДПС. Об этом рассказали во вторник, 24 февраля, в Следственном комитете России.

Как уточняет ведомство в своем MAX-канале, в ночное время на площади Савеловского вокзала из-за действий злоумышленника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Еще двое полицейских госпитализированы.

Злоумышленник, устроивший взрыв, погиб на месте происшествия.

Расследование ведется по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о незаконном обороте взрывных устройств.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала в своем Telegram-канале, что погибший — 34-летний старший лейтенант полиции Денис Братущенко. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей. Министерство внутренних дел заверило, что семье погибшего, а также раненым сотрудникам будет оказана вся необходимая помощь.

Официальная информация о преступнике и его мотивам пока не приводится.