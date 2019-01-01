Москвичи несут цветы на место взрыва у Савёловского вокзала

Причиной взрыва на площади Савёловского вокзала в Москве стал самоподрыв. Следователи устанавливают личность злоумышленника и допрашивают свидетелей, в том числе назначена генетическая экспертиза. В результате детонации погиб сотрудник полиции, ещё двое были ранены. Они сейчас в больнице.

Следственные действия на месте происшествия у Савеловского вокзала продолжались всю ночь. И к настоящему моменту они уже завершены. Снято оцепление. Разъехались машины оперативных служб.

Сегодня ночью сотрудники Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа работали на маршруте патрулирования. В 0.05 к их машине, находившейся на площади Савеловского вокзала, подошёл неизвестный, после чего раздался взрыв. Сдетонировало неустановленное устройство достаточно большой мощности.

Машина ДПС получила серьёзные повреждения. Были выбиты все стекла, погнуты стойки крыши, двери, багажник. Один из полицейских погиб, ещё двое с различными травмами доставлены в больницы. Им оказывают всю необходимую помощь.

Оперативные службы незамедлительно прибыли на место происшествия. Первым делом территорию обследовали кинологи. Затем начали работать эксперты-криминалисты. По камерам наружного наблюдения удалось установить, что преступник погиб на месте. Ночью к Савёловскому вокзалу выезжал глава МВД Владимир Колокольцев.

Семьям погибшего и пострадавших полицейских окажут помощь

Погибший сотрудник полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года. На службу с московскую полицию он пришел в 2019 году. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей. На место взрыва москвичи несут цветы.

В МВД России сообщили, что семьям погибшего и пострадавших полицейских будет оказана вся необходимая помощь.