Тысячи военных прибыли в мексиканский штат Халиско после масштабных беспорядков

Две тысячи военнослужащих прибыли в мексиканский штат Халиско для обеспечения безопасности после масштабных беспорядков. Накануне члены одного из крупнейших наркокартелей страны развернули боевые действия с применением тяжёлого вооружения и бронетехники.

Поводом стало убийство силовиками их лидера, известного по прозвищу Эль Менчо. Столкновения охватили 11 штатов. Боевики атаковали полицейских, перекрывали дороги, поджигали автомобили и автозаправки, сеяли панику на курортах. В результате нападения на тюрьму сбежали 23 заключенных.

Жертвами атак стали 27 сотрудников силовых структур и несколько гражданских лиц. По сообщениям властей, в настоящее время военные и полиция взяли ситуацию под контроль. Но розыск вооружённых групп и зачистки продолжаются. Движение по дорогам восстановлено. Задержаны 70 человек, изъято 23 тысячи единиц оружия.