Сергей Собянин рассказал об использовании роботов в столичной медицине

В больницах Москвы за последние пять лет количество роботизированных операций выросло в четыре раза. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, современные технологии позволяют столичным хирургам с ювелирной точностью выполнять такие вмешательства, которые ещё недавно считались крайне сложными.

А благодаря минимальной травматичности пациенты быстрее восстанавливаются и возвращаются к привычной жизни. Также в клиниках всё чаще используют сервисных роботов. Например, они могут выполнять монотонные и трудоёмкие процессы в лабораториях.