В музее Победы стартовала военно-патриотическая игра "Зарница 2.0"

Управлять беспилотниками, оказывать первую помощь и работать в команде. Всему этому учатся на военно-патриотической игре "Зарница 2.0". Она стартовала накануне в музее Победы на Поклонной горе.

Состязание объединяет традиции легендарной игры и современные технологии. Во время церемонии запуска гости мероприятия получили возможность окунуться в атмосферу соревнований, найти единомышленников и стать участниками серии мастер-классов.

"Сам проект даёт возможность для ребят подготовиться. Я всегда говорил - дай Бог, чтобы им это не пригодилось. Но они будут к этому готовы. Элементарно оказать первую помощь. Работать в команде. Ориентироваться на местности. Работать на средствах связи. Весь этот формат позволяет ребятам быть готовым", - отметил Артур Орлов, Председатель правления "Движение первых".