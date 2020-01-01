Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Захара Мартьянова из Тюменской области

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 15-летнего Захара Мартьянова из Тюменской области. Мальчик борется с тяжёлым заболеванием - острым лимфобластным лейкозом. После длительных курсов химиотерапии удалось достичь ремиссии. Но сейчас болезнь вернулась. Спасти Захара может только срочная трансплантация костного мозга. Но она невозможна без специальных сопроводительных препаратов, которые снизят риски осложнений. Только стоят они больше шести миллионов рублей! Для семьи Захара собрать такую сумму невозможно.

Помочь может каждый. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Ваша помощь требуется срочно. Захар сейчас в клинике Санкт-Петербурга, готовится к операции.

Спокоен. Сосредоточен. Одержать победу в сложной шахматной партии для него - нет ничего проще. У пятнадцатилетнего Захара - настоящий спортивный характер. Раньше занимался вольной борьбой. Не раз побеждал на соревнованиях. Его жизнь кардинально изменилась в 2020-м. Заметил, что стали сильно болеть суставы. Мальчик не из тех, кто жалуется. Терпел до последнего.

"Болели кости на руках, на ногах. И в последний раз, когда заболело колено, я уже прискакал к родителям, говорю - что-то не так", - рассказывает Захар.

"И оно заболело так, что он не мог встать на ноги. Ему на тот момент было девять лет, папа на руках его повез в больницу, подозревали у него артрит", - говорит Елена Мартьянова, мама Захара.

Всё оказалось гораздо страшнее, после обследований врачи сообщили диагноз - острый лимфобластный лейкоз. "Рак крови. Просто вот - два слова", - сказал Захар.

Он с самого начала знал о своей болезни, о том, насколько она опасна. Но всё это время вёл себя по-мужски, по-взрослому, успокаивал маму - мы со всем справимся. Даже во время тяжелейших курсов химиотерапии.

"Потому что ноги как ватные были, и ежедневные тошнота эта вот постоянно, его постоянно тошнило, рвало его, вот он поест - его вырвет. И эта индукция длилась тридцать шесть дней, и все тридцать шесть дней у него это состояние было", - рассказала мама Захара.

Болезнь отступила. Вся семья выдохнула. Захар вернулся к обычной жизни. К соревнованиям. Но в минувшем ноябре вдруг опять заболела нога. Случился рецидив.

"Это опять земля ушла из-под ног. Вроде и мы хотели, чтобы сделали пункцию, и в глубине души ты веришь, что скажут - всё хорошо, но, к сожалению, нам сказали - собирайтесь и приезжайте в гематологию. Всю дорогу он молчал. Приехали туда - он молчал. Ну, тоже нам было время – принять", - отметила Елена Мартьянова.

И продолжать бороться. Помочь сможет только пересадка костного мозга. Сейчас Захар готовится к операции. Донором будет младшая сестра. Но срочно нужны еще и специальные сопроводительные препараты. Без них мальчик просто не выживет. Стоимость спасения - больше шести миллионов.

"Для подготовки, для самой трансплантации и для реабилитации потом, после трансплантации, необходимы очень дорогостоящие препараты, которые, к сожалению, мы с супругом самостоятельно не можем приобрести", - говорит мама Захара.

Захару тяжело даётся жизнь в замкнутом больничном пространстве. С отцом и сестрой постоянно на связи. Захар - спортсмен и умеет правильно настраиваться на поединок. Даже в случае с тяжелой и коварной болезнью.

"Ну, у меня, в общем, поставлена цель - просто вылечиться и забыть это как страшный сон, и сейчас я к этому иду. Сомнений нет, что я вылечусь, это безусловно. Медицина у нас сейчас хорошая, поэтому, я считаю, что без каких-либо сомнений вылечусь", - сказал он.

И главное сейчас - помочь ему выиграть этот решающий самый важный раунд в борьбе с болезнью.

