Под Ялтой открылась экспозиция об истоках российской военной авиации

Фотографии и макеты самолётов начала XX века, копии писем, специальные приборы и даже чертежи первого российского беспилотника. Под Ялтой во дворце Дюльбер открылась экспозиция, посвящённая истокам российской военной авиации.

В профиль – неопознанная летающая тарелка. Спереди – дирижабль! Подкрылки для управляемого полёта, мотор на пружине с ручным заводом, контейнер для груза. По сути, это прототип первого отечественного беспилотника, который в начале 20 века начертил внук императора Николая I, великий князь Пётр Николаевич Романов. Эскиз случайно обнаружили в ходе научной работы и теперь выставляют во дворце Дюльбер. Вот так мог выглядеть этот аппарат - его образ мы воссоздали с помощью искусственного интеллекта.

"В главном архиве Российской Федерации нашли несколько чертежей разработки владельца Дюльбера Великого Князя Петра Николаевича и, сопоставляя, изучая эти чертежи, был сделан вывод, что это и была первооснова тех беспилотных летательных аппаратов, которые создавались и даже частично и применялись в годы Первой мировой войны", - рассказал Александр Логинов, консультант по музейной работе.

Судя по надписи "беспроводной телеграф", использовать такой беспилотник предлагалось как ретранслятор радиосигнала. Другие варианты – передача писем с донесениями или небольших грузов.

Этот беспилотник был похож на небольшой дирижабль, а за счёт малых размеров наполнить газом его можно было даже в полевых условиях с помощью аппарата Киппы.

Как и все Романовы, Пётр Николаевич получил военное образование. Но застенчивый и даже робкий человек так и не снискал славу на полях сражений. Он нашел себя в изобразительном искусстве и инженерном деле. Самостоятельно сделал наброски для создания личного имения Дюльбер. Там же, вдохновлённый творчеством Леонардо Да Винчи, князь открыл мастерскую и экспериментировал с различными летательными аппаратами. Сбрасывал с башни модели и изучал их аэродинамические свойства.

Петр Николаевич вместе с двоюродным братом Александром Михайловичем Романовым основал первые авиационные школы в стране – под Петербургом в Гатчине и в Крыму в Каче. Великий князь курировал южную летную школу и даже сам разрабатывал самолет.

"Биплан, каркас, обтянутый материей, даже совершил несколько испытательных полётов здесь, в Крыму. Во время одного из полётов он совершил, так сказать, жёсткую посадку. Потерял управление. Но вот эти все разработки легли в основу дальнейшего развития авиации", - отметил Александр Логинов.

Архивные документы, чертежи, макеты первых самолетов, редкие фотографии Качинской летной школы, навигационные и измерительные приборы – все это теперь часть постоянной экспозиции дворца Дюльбер. Предметы, которые рассказывают о том, как полуостров стал колыбелью российской авиации.