Москвичам рассказали о погоде в первые дни весны

Оттепель ожидается в Москве и Подмосковье в первый день весны. Об этом рассказал во вторник. 24 февраля, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как уточнил метеоролог в своем Telegram-канале, 1 марта в столичном регионе прогнозируются осадки в смешанном агрегатном состоянии и температура воздуха в диапазоне от нуля до трех градусов тепла.

Однако этому будет предшествовать очередной снегопад. 24 февраля ожидается снег – в переводе на воду прогнозируется до шести миллиметров осадков, а снежный покров подрастет на три сантиметра. Снег пройдет и 25-26 февраля, после пятничного перерыва осадки возобновятся в субботу, 28 февраля.

Ранее Евгений Тишковец отмечал, что "ледниковый период" в Центральной России завершился — крепкие морозы в нынешнем сезоне уже не вернутся, хотя март в климатическом отношении, примерно до 20-го числа, является зимним месяцем.

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупреждала, что март сулит положительную температурную аномалию — "есть надежда" на то, что тепло придет в столичный регион на неделю раньше положенного срока.