Лера Кудрявцева выступила с признанием: "Я влюбилась в другого"

В новом выпуске шоу "Звезды сошлись", который был посвящен 23 февраля, ведущая Лера Кудрявцева рассказала о том, как не дождалась парня из армии.

По словам блондинки, любимый ушел служить, она ждала его год, но потом увлеклась другим парнем. Причем, подчеркнула Лера Кудрявцева, решила не расстраивать своего избранника и продолжала ему писать письма, а когда тот вернулся из армии, все ему рассказала.

Самое интересное, что популярная ведущая продолжает до сих пор поддерживать отношения с бывшим возлюбленным. Несмотря на то, что мужчина давно женат, он говорит, что Лера занимает особое место в его сердце.

"Буквально недавно написал: "Ты - единственная любовь в моей жизни". Я имя его не буду говорить, потому что он женат и у него двое детей", - сообщила Лера Кудрявцева и в камеру сложила пальцы в виде сердечка.

К слову, популярная ведущая была официально замужем трижды. В первый раз она вышла замуж в 18 лет за музыканта группы "Ласковый май" Сергея Ленюка. От него она родила сына Жана. Однако вскоре брак распался. Вторым мужем Кудрявцевой стал бизнесмен Матвей Морозов. Но и этот союз долго не продержался. Сейчас Лера состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Пара растит дочь Марию.

