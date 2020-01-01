Из звезды сериалов в американскую домохозяйку: куда пропала Настя Задорожная

Заглавная тема сериала "Клуб" в исполнении Насти Задорожной в нулевых звучала из каждого магнитофона. А плакаты с самой актрисой висели в комнатах девчонок и, чего скрывать, даже парней. Проект был очень популярным. Задорожная сыграла в нём сразу две роли – восходящей звезды эстрады Василисы и бойкой работницы автосервиса Маруси. Зрители полюбили обеих.

С десяти лет Настя Задорожная уже выходила на сцену в составе группы "Непоседы", пела и танцевала. Девочка из семьи военного готовилась стать пианисткой, но повредила палец. Настя понимала: без творчества ей никак не прожить. В 15 лет пошла на кастинг и получила роль в сериале "Простые истины". Сыграла школьницу Анжелику Селиверстову.

Потом был "Клуб" с его оглушительным успехом, затем Анастасия стала пробовать себя на большом экране. Исполнила главную роль в "Кавказской пленнице" – ремейке легендарного советского фильма и еще в двух десятках картин. Девушка появлялась в телешоу и не забыла о музыке: выпускала альбомы и синглы.

Задорожная встречалась с фигуристом Сергеем Славновым. Они познакомились на шоу "Звёздный лёд". Однако главная любовь ждала впереди – и настигла в самолёте. Именно там актриса встретила программиста Владимира Селиванова. Свадьбу сыграли в 2020-м, спустя четыре года пара поделилась радостной новостью: Настя ждёт первенца. Несколько лет семья жила в США, а затем вернулась в Россию.

Сейчас артистка приостановила карьеру, чтобы посвятить себя ребёнку и волонтёрству. Анастасия занимается благотворительностью и помогает бездомным животным.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>