Россия и Украина находятся в "начале конца" конфликта, однако "мы не отдадим Донбасс". Такое заявление сделал предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как заявил утративший легитимность президент Украины в интервью Financial Times, Россия "увиливает" от мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Однако Зеленский выразил надежду на то, что американский лидер "раскусит эту игру" и повлияет на Москву.

Также глава киевского режима вновь озвучил свои постоянные требования. Он заверил, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе "большие риски". Наряду с этим Зеленский призвал Евросоюз определить конкретную дату принятия Украины в это интеграционное объединение. По его мнению, это должно произойти уже в 2027 году.

Ранее Зеленский уверял, что Украина готова к реальным компромиссам в стремлении к урегулированию конфликта с Россией. По мнению утратившего легитимность президента Украины, проталкиваемый киевским режимом принцип "Мы стоим там, где стоим" – это уже и есть "большой компромисс".

В то же время на Западе рассказали, что Зеленский потребовал составить стратегию ведения боевых действий на следующие три года. Предполагается, что киевский режим считает недостаточными предложенные США гарантии безопасности. В Госдуме в ответ предупредили, что "это путь в никуда ради достижения своих каких-то меркантильных целей".