В Госдуме предложили резко ограничить сферу работы самозанятых

В России необходимо пересмотреть правила работы для самозанятых, разрешив им оказывать услуги только физическим лицам. Такое мнение высказал председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов.

По мнению парламентария, важно рассмотреть возможность ограничения применения специального режима исключительно услугами, оказываемыми только физическим лицам: услуги нянь, репетиторов, помощников по хозяйству и так далее. Нилов предложил также оставить самозанятым возможность вести дельность, связанную с предоставлением жилой и коммерческой недвижимости в аренду.

Свою инициативу депутат объяснил наличием системных проблем в работе самозанятых: злоупотребления со стороны работодателей, использующих этот налоговый режим для подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, недостаточная социальная защищенность самозанятых.

При этом Нилов признал востребованность самозанятости и выступил за пролонгацию сроков действия этого режима — но с учетом высказанных им недочетов и предложенных корректив, сообщает РИА Новости.

Тем временем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которую цитирует ТАСС, призвала поддерживать реальных самозанятых, которые вносят вклад в развитие российской экономики. Политик подчеркнула, что для них нужно формировать равные конкурентные условия и доброжелательную среду.

В то же время сенаторы Андрей Кутепов и Иван Евстифеев подготовили законопроект, согласно которому налоговая служба сможет лишать гражданина статуса самозанятого при отсутствии сведений о финансовых расчетах более 15 месяцев. Это, по замыслу представителей Совфеда, "даст возможность получить объективные данные о ходе эксперимента и о реакциях данного сегмента на общую экономическую ситуацию в России".