Голые плечи, короткие шортики: 48-летняя красавица Анна Ковальчук сразила наповал

Анна Ковальчук прославилась более 20 лет назад, когда исполнила главную женскую роль в сериале "Тайны следствия". Артистка так органично вжилась в образ следователя Марии Швецовой, что в ином амплуа многие поклонники ее просто не воспринимали.

Тем удивительнее было им увидеть Анну Ковальчук в роли Маргариты в фильме Владимира Бортко "Мастер и Маргарита". Артистка даже не побоялась предстать перед зрителями почти без одежды на Балу, чем сразила публику наповал.

С тех пор прошло немало лет, Анна Ковальчук продолжает работать в сериале "Тайны следствия", однако помимо этого играет в театре и выступает с сольными номерами: она поет и читает стихи. А недавно артистка предстала в роли Цезории в спектакле "Калигула".

Об этом сообщила сама Анна в своем официальном телеграм-канале. Актриса также выложила несколько фотографий. Один снимок особенно удивил подписчиков. На фото Ковальчук изображена в черном кожаном корсете и коротких шортиках. Фанаты пришли в восторг и рассыпались в комплиментах.

Отметим, что сама Анна Ковальчук никогда не скрывала, что ради роли готова на любые эксперименты с внешностью. Актриса не боится показаться перед зрителями некрасивой или в неожиданном образе.

