Следком раскрыл детали взрыва у Савеловского вокзала

Правоохранители и следователи устанавливают личность мужчины, который устроил взрыв возле автомобиля Госавтоинспекции у Савеловского вокзала в Москве. Об этом рассказала во вторник, 24 февраля, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным Министерства внутренних дел, преступник приблизился к полицейской машине, после чего сработало неизвестное взрывное устройство. Двое полицейских ранены, один погиб. Злоумышленник скончался на месте.

Петренко рассказала, что выясняется личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство, а также устанавливаются иные возможные причастные лица. Идет допрос свидетелей, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина к расследованию уголовного дела подключились наиболее опытные эксперты и криминалисты центрального аппарата ведомства, сообщает РИА Новости.

Расследование уголовного дела, возбужденного после взрыва, идет по статьям о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств. Речь о террористическом акте официально не идет. Пока нет сведений о том, чем руководствовался в своих действиях преступник. Также неизвестно, действовал ли мужчина по чьим-либо указаниям или самостоятельно.