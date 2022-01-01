Рассказавший о возвращении Пугачевой в Россию актер Огурцов: "Не сносить мне головы"

В 2022 году Алла Пугачева, прихватив двоих детей, покинула Россию вслед за молодым мужем. Поначалу семейство жило в Израиле. Однако после того, как обострился палестино-израильский конфликт, и Примадонне с супругом и детьми пришлось прятаться в бомбоубежище, знаменитости приняли решение перебраться в другую страну.

Сейчас Примадонна живет на Кипре. Однако лето прошлого года она проводила в Юрмале, где на протяжении многих лет снимает виллу на несколько недель. Говорят, местный климат как нельзя лучше подходит артистке, у которой целый букет хронических заболеваний.

А недавно поползли слухи, будто семейство намерено перебраться в Болгарию. Будто бы Примадонна уже присмотрела домик в элитном поселке.

Меж тем актер Алексей Огурцов высказал уверенность, что Алла Пугачева вернется в Россию, и страна ее примет. "Алла Пугачева приедет... Мы умеем прощать. Может, сейчас надо сказать "к сожалению". Когда Пугачева покается, а она покается, знает, как это вовремя преподнести. Она талантливая актриса и хорошо это понимает", - заявил артист в программе "Эмпатия Манучи".

Огурцов считает, что прощение заложено в нашем менталитете. "Мы простим ее, мы простим всех, кто уехал. Не сносить мне головы, но так будет. Мы ведь сильны не только историей, но и умением прощать", - заключил актер.

