В Госдуме предложили обязать мигрантов вносить авансовые платежи за всю семью

Думский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками изучит в первоочередном порядке законопроект об изменениях миграционной политики. Об этом рассказали во вторник, 24 февраля, в пресс-службе Государственной думы.

Речь идет о введении для трудовых мигрантов обязательных авансовых платежей не только за себя, но и за каждого члена семьи, который является иждивенцем и живет в России.

Поправки также предусматривают обязанность детей мигрантов, проживающих в России, по достижении 18-летия в течение месяца покинуть нашу страну, если нет законных оснований для проживания на российской территории.

Предусмотрено и аннулирование патента или разрешения на работу иностранному гражданину, если отсутствует информация о сумме его доходов либо если эта сумма не обеспечивает прожиточный минимум на самого мигранта и каждого члена семьи, сообщает ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что еще до въезда в Россию иностранцы должны раскошелиться, чтобы не нагружать российскую систему здравоохранения. Он предложил впускать на российскую территорию мигрантов только по предъявлении полиса добровольного медицинского страхования, причем у женщин в перечень услуг обязательно должны быть включены услуги по сопровождению беременности и родов.

Между тем депутаты Государственной думы Владислав Даванков, Ярослав Самылин, Владимир Плякин выступили за учреждение "платежа за бдительность" для россиян. Выдавать его, по версии депутатов, нужно за сообщение правоохранительным органам о конкретных иностранцах, которые находятся в нашей стране с нарушением миграционного законодательства.