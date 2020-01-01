Данила Козловский рассекретил дочь, лицо которой тщательно прячет

Дочери Данилы Козловского Оде Валентине исполнилось шесть лет. Она родилась и живет в США с матерью, моделью Ольгой Зуевой. Сам же артист старается регулярно видеться с единственной наследницей. Ее дни рождения Козловский не пропускает.

Вот и на сей раз на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" популярный артист опубликовал фотографии с празднования шестилетия Оды Валентины. Примечательно, что Козловский традиционно не показывает лица малышки. Зато счастливый актер продемонстрировал, как дочка отметила день рождения в кругу друзей и близких.

Данила души не чает в малышке. При любой возможности артист заваливает дочку подарками и старается проводить с ней как можно больше времени. "6", - коротко подписал фотографии с именинницей актер.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях, комплиментах и добрых пожеланиях Оде Валентине. "С рождением чудо девочки! Поменьше расставаний, побольше приключений!" - пожелала актриса Ксения Раппопорт.

Напомним, что Данила Козловский и Ольга Зуева встречались несколько лет, а в 2020 году модель родила от актера дочь. Но свадьба так и не случилась. Через полгода после рождения Оды Валентины Данила и Ольга расстались. По слухам, Козловский ушел от Зуевой к актрисе Оксане Акиньшиной.

