Армия России в ходе специальной военной операции освободила населенный пункт Риздвянка в Запорожской области. Об этом рассказали во вторник, 24 февраля, в российском Министерстве обороны.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, группировки российских войск "Север", "Запад", "Южная" и "Центр" улучшили свои позиции в зоне СВО.

Также сообщается, что российские войска за сутки поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о перспективах мирного соглашения по урегулированию конфликта с Украиной, подчеркивал, что оно должно устранять изначальные первопричины, которые привели к началу специальной военной операции.

Тем временем предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" конфликта, однако "мы не отдадим Донбасс". Зеленский вновь попытался обвинить российскую сторону в "увиливании" от мирных инициатив, но не пожелал отказываться от своих нереалистичных требований.