Мишустин встретился с Володиным перед отчетом кабмина в Госдуме

Накануне ежегодного отчёта правительства в парламенте прошла встреча премьер-министра Михаила Мишустина и спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

Как отметили собеседники, у Госдумы выстроились конструктивные отношения с кабмином, что позволяет обсуждать, прежде всего, сложные и острые темы, которые волнуют граждан. Кроме того, в этом году отчёт правительства перед депутатами пройдёт на несколько месяцев раньше, чем обычно. Этого удалось добиться благодаря использованию обеими структурами новых технологий.

"Это очень важный рабочий формат, который позволяет нам сверить наши законодательные планы, учесть запросы регионов и, конечно, обеспечить выполнение поручений главы государства. Такой прямой откровенный разговор с парламентариями – необходимая часть этого процесса. В том числе – благодаря обратной связи, налаженному диалогу депутатов с избирателями, о чём всегда говорит наш президент", - отметил Мишустин.

"Когда речь идёт об отчёте правительства, все политические фракции, депутаты стараются по максимуму использовать эту возможность для того, чтобы обсудить темы, которые волнуют наших граждан. А в нашем перечне вопросов много, они и звучали уже, и, я думаю, ещё прозвучат в ходе отчёта правительства. Были найдены решения, которые так ждут наши граждане", - сказал Володин.