В Москве обсудили конкурс "Моя страна - моя Россия"

Старт конкурса молодёжных авторских проектов "Моя страна - моя Россия" обсудили сегодня в пресс-центре ТАСС. Организаторы планируют привлечь десятки тысяч участников со всей страны.

Им предстоит предложить идеи по улучшению качества жизни и формированию устойчивого будущего. Ежегодно авторы лучших инициатив получают экспертную поддержку. А также возможность реализовать свои проекты на региональном и федеральном уровне.

"Конечно, самая большая сила Всероссийского конкурса "Моя страна – Россия" - это люди. Люди, которые ежегодно приходят в наш проект. Конечно, и ещё важно - те партнёры, которые вокруг конкурса сформировались. И которые поддерживают проект. Потому что всё то многообразие, которое мы получаем, получается для активной молодёжи. И для развития наших регионов", - отмтеил Дмитрий Турлаков, руководитель дирекции конкурса.