Голикова, Собянин и Любимова открыли новые павильоны киностудии имени Горького

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл новые съемочные павильоны киностудии имени Горького. Завершена реконструкция площадки в Валдайском проезде, что позволило увеличить студийно-произнесённый комплекс в два раза.

Еще недавно здесь, в Валдайском проезде, были заброшенные корпуса научно-производственного института. Сейчас это высокотехнологичный кластер мирового уровня. 10 современных съемочных павильонов-трансформеров, студии виртуальных декораций, монтажа, цветокоррекции и захвата движения. Обновлённая киностудия Горького - это будущее российского кинопроизводства, которое уже наступило.

"Это действительно сегодня стала одной из лучших студий России. Количество площадей, действующих площадей студии увеличилось в 10 раз. Толчок к развитию дало Министерство культуры, правительство Российской Федерации. Затем по поручению президента мы перехватили эту эстафетную палочку. Сегодня, по сути дела, открываем новую студию Горького, которая будет гордостью российского кинематографа", - рассказал Собянин.

Теперь здесь в круглосуточном режиме кипит работа, возможности практически безграничны. Например, из одной аппаратной специалисты могут управлять съёмками сразу в нескольких павильонах одновременно и так же параллельно в режиме реального времени осуществлять монтаж. Причем, никто никому мешать не будет благодаря современной звукоизоляции.

"Наши отечественные производители кино, конечно, дают новые рекорды, повышая количество произведенного контента, просто в разы каждый год наращивая, захватывая площадку, и мощности которых отказали в свое время иностранные компании. И наша киноиндустрия не только восполнила эту потерю, но двигается вперед", - сказал Собянин.

В новом комплексе разместились не только съёмочные павильоны. Здесь есть просмотровые залы, аппаратные, гримёрки, костюмерные, зоны для массовки, кафе и места отдыха. По сути, это киногород в мегаполисе.

"Стратегия киностудии имени Горького до 30 года – это не только инфраструктура, это контент, это образование. Экскурсии, это все то, что может в себя вобрать такой огромный комплекс, который мы сейчас видим здесь и который есть на Эйзенштейна, и который Медмаш будет, и который парк МосКино", - сказала Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики

Здесь также будут снимать сериалы, шоу и телепрограммы. А значит зрителя впереди ждет много нового качественного контента.