В "Шереметьево" таможенники нашли у пассажира 500 медалей времен СССР

Около 500 медалей времен СССР обнаружили сотрудники аэропорта "Шереметьево" в чемодане у мужчины, который летел в Китай. Общая стоимость раритетов составляет 600 тысяч рублей.

Также в багаже были архивные бумаги и бронзовый бюст маршала Ворошилова. Пассажир уверял таможенников, что это его личная коллекция, но подтвердить свои слова документами не смог.

Экспертиза установила, что госнаграды выпущены более 50 лет назад и имеют культурную ценность. За их контрабанду мужчине грозит 5 лет лишения свободы.