Московские хирурги спасли пациента с "банкетным" разрывом пищевода

На экране - кадры уникальной операции. Да еще с экзотическим названием - банкетный пищевод. Пациент попал на стол к хирургам института Склифосовского после обильного застолья. Случаи, когда прорывается пищевод, не так редки. Ежегодно сюда привозят около 10 таких пациентов. В этот раз ситуация оказалась максимально критичной. Из-за места, где произошел разрыв.

"При банкетном пищеводе основная локализация дефекта пищевода в большинстве случаев - это левая стенка нижнегрудного отдела, ближе к пищеводно-желудочному переходу. В данном случае у него дефект располагался на семь-восемь сантиметров выше", - пояснил Кади Рабаданов, ведущий научный сотрудник отдела неотложной хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Рядом с жизненно важными органами. И крупнейшим сосудом - аортой. Нестандартная и крайне опасная локализация разрыва добавила и других сложностей.

"Разрыв пищевода - это тяжелейшая патология и, мало того, что очень высокие цифры летальности - они порядка 60-70 процентов достигают летального исхода при этой патологии. Но и также требует длительного лечения. От двух до трех месяцев - это при использовании традиционных технологий, традиционного большого доступа", - рассказал Петр Ярцев, руководитель отдела неотложной хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Малоинвазивные технологии активно применяются в столичной медицине

Но в Склифе хирурги применяют малоинвазивные технологии. Это сокращает лечение в больнице до двух недель. А полную реабилитацию с полугода до двух месяцев. Этому пациенту операцию делали в несколько этапов. Сначала торокоскопию через три небольших разреза.

"Вот такие маленькие торокопорты или тарокары при лапороскопии. И через них, через такое отверстие заводятся инструменты. Пациенту наносится минимальная травма, и это способствует тому, что они рано активизируются", - пояснил Петр Ярцев.

После того, как разрыв ушили - еще один этап. Очистить плевральную полость. Ведь туда попало содержимое желудка. Современная техника позволяет делать все аккуратно.

Малоинвазивные технологии для столичных больниц - уже стандарт. С их помощью в городе выполняется более 80 процентов операций.