Великобритания расширила санкционные списки против России

Британские власти в очередной раз расширили рестрикции против России — в черные списки попали еще около 250 физических и юридических лиц. Об этом объявило во вторник, 24 февраля, Министерство иностранных дел Великобритании.

Как уточнили в Форин-офис, под ограничительные меры угодили 240 компаний и организаций, семь человек и 50 судов.

В частности, под санкции попали Почта-банк, банк "Точка", Транскапиталбанк (ТКБ), Абсолют-банк и другие — всего девять кредитно-финансовых организаций. Лондон винит их в содействии попыток России "сохранить доступ к международным рынкам", а также в оказании помощи в финансировании военных действий.

Также введены санкции против ПАО "Транснефть". Как отмечает "Интерфакс", на эту компанию приходится экспорт более 80% российской нефти.

Ранее в Великобритании признавали, что антироссийские санкции, введенные Европой, не смогут положить конец украинскому конфликту, но способны приблизить более выгодную сделку для России. Британские СМИ подчеркивали, что рестрикции "не стали той волшебной палочкой, которую некоторые ожидали, как и прошлогоднее ослабление ограничений на дальние удары Украины по России".