В нищете и одиночестве умер актер Василий Антонов, игравший деда в комедийном шоу "33 квадратных метра"

Василий Антонов, широко известный благодаря культовому сериалу "33 квадратных метра" и проектам "О.С.П.‑студии", ушел из жизни. Артисту было 62 года. О его смерти сообщила Наталья, жена Сергея Белоголовцева, который сейчас проходит реабилитацию после инсульта.

Причина смерти Василия — алкогольная интоксикация и поражение внутренних органов, он умер в нищете, проиграв в долгой борьбе с алкогольной зависимостью, передает Super.

Белоголовцев и Антонов познакомились будучи студентами. Они подружились и вместе стали писать сценарии, выступали в КВН, снимались. "Василий был главным и, пожалуй, единственным соавтором Сергея, с которым у него было идеальное творческое совпадение", - отметила Наталья.

Также она заявила, что Василий Антонов был невероятно талантливым и хорошим человеком.

Кстати, именно Василий Антонов был руководителем программы "О.С.П.-студия", создал программу "БИС" и выступил одним из авторов сценария сериала "33 квадратных метра", где сыграл роль деда из семейки Звездуновых.

К слову, Сергей Белоголовцев проходит реабилитацию после инсульта, который сразил его полтора года назад. Причиной стали высокая рабочая нагрузка и невнимательность к своему здоровью, признается сам актер. Белоголовцев рассказал, что для него инсульт стал неожиданным ударом.

Артист пока так до конца и не восстановился. Белоголовцев признался, что его, как и многих людей, переживших инсульт, иногда накрывало отчаяние и даже страшные мысли о самоубийстве. Справиться с этим состоянием ему помогли семья и коллеги по шоу-бизнесу, многие из которых открылись совсем с другой стороны.

