Намерение властей Великобритании и Франции передать киевскому режиму ядерную бомбу является вопиющим нарушением международного права. Об этом заявил во вторник. 24 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Политик оценил информацию Службы внешней разведки России о намерениях западных государств вооружить Украину ядерной бомбой. В Кремле подчеркнули, что это чрезвычайно важные сведения.

Дмитрий Песков указал на то, что это угроза для всего режима нераспространения, в том числе в контексте горячего конфликта, который имеет место на европейском континенте

Пресс-секретарь главы государства пообещал, что Россия примет полученную информацию во внимание и учтет ее в ходе продолжающихся переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

Ранее Минобороны России отмечало, что Украина и страны Запада нарушают международные договоры в сфере ядерной безопасности. Экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак лично курировал ввоз на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций – это создает риски создания "грязной бомбы" с последующим ее применением под чужим флагом.

При этом заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев в ответ на очередную порцию угроз от предводителя киевского режима Владимира Зеленского предупредил, что "Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет".