Москвичам пообещали новые рекордные сугробы

Высота снежного покрова в столичном регионе может установить новый рекорд. Об этом предупредил во вторник, 24 февраля, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как написал метеоролог в своем Telegram-канале, действующий рекорд по высоте снежного покрова для 25 февраля составляет 65 сантиметров — не исключено, что он будет обновлен и даже побит.

Пока в Москве высота сугробов достигает 70-73 сантиметра, но показатель неуклонно снижается. За последние сутки убыль составляла 1-2 сантиметра. Пока неясно, сохранится ли к 25 февраля уровень, достаточный для рекорда.

Между тем метеоролог Александр Ильин предупредил в комментарии телеканалу "360", что снег в Центральной России будет лежать очень долго, причем окончательно избавиться от снега удастся только в 20-х числах апреля.

Тем временем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает жителей столичного региона в первый день календарной весны. Хотя прогнозируется оттепель, ей будут предшествовать сильные осадки.