Главной целью специальной военной операции России является обеспечение безопасности людей в Донбассе. Об этом заявил во вторник, 24 февраля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул политик, речь идет о населении Донбасса — людях, "которые жили на востоке Украины и которые были действительно в смертельной опасности".

Цели СВО, по словам Пескова, все еще не достигнуты полностью, поэтому спецоперация продолжается. При этом Россия сохраняет открытость для достижения целей политико-дипломатическими средствами, но в любом случае интересы нашей страны будут обеспечены.

Представитель Кремля напомнил, что с самого начала российской стороной были предприняты усилия для того, чтобы завершить конфликт на Украине мирным путем: "Было разработано соглашение. И тогда, после вмешательства Великобритании в этот мирный процесс, дело снова вернулось на военный трек".

В конце концов, "СВО де-факто после прямого вмешательства в этот конфликт стран западной Европы и США превратилась в гораздо более масштабное противостояние России и стран Запада, которые вынашивали, по-прежнему вынашивают цель по сокрушению нашей страны", цитирует Дмитрия Пескова "Интерфакс".

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" конфликта, однако "мы не отдадим Донбасс". Зеленский вновь попытался обвинить российскую сторону в "увиливании" от мирных инициатив, но не пожелал отказываться от своих нереалистичных требований.

Что касается процесса дипломатического урегулирования, руководитель российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что двухдневные женевские переговоры были тяжелыми, но деловыми. Продолжение диалога политик пообещал в ближайшее время, но детали не раскрыл.