Кремль сделал интригующее заявление о расследовании против создателя Telegram

Со стороны Telegram фиксируется большое количество нарушений и нежелание сотрудничать с российскими властями. Об этом напомнил во вторник, 24 февраля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, говоря о вероятности полной блокировки Telegram, в этом сервисе "фиксируется большое количество контента, которое потенциально может представлять опасность для нашей страны".

Песков отметил, что с учетом этих фактов "соответствующие наши органы принимают те меры, которые считают целесообразными".

Что касается данных СМИ по расследованию действий основателя Telegram Павла Дурова в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности, политик отметил, что эти публикации "подготовлены по материалам Федеральной службы безопасности, которая выполняет свои функции" (цитаты по "Интерфаксу".

Ранее в Центре общественных связей ФСБ предупреждали, что украинские военные и спецслужбы в скором времени смогут получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях. Глава спецслужбы Александр Бортников подчеркивал, что создатель сервиса Павел Дуров "преследует свои корыстные интересы, которые, в конечном итоге, реализуются наличием большого количества правонарушений".

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в начале специальной военной операции "Telegram рассматривался как такой достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные". Однако затем подтвердилось, что доступ к переписке в Telegram имеют иностранные спецслужбы, которые используют эти данные в рамках ведения боевых действий против наших вооруженных сил".