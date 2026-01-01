Собянин: Новый путепровод над Южной рокадой будет готов до конца года

Новый путепровод над Южной рокадой будет готов до конца 2026 года, сообщил в своем канале Сергей Собянин.

По словам главы города, на объекте завершены основные монолитные работы, монтаж опор и пролетного строения. Теперь необходимо заасфальтировать дорогу и установить бетонные ограждения.

Как добавил Собянин, новый путепровод улучшит транспортную доступность юга столицы. Пр этом дорожная обстановка станет более благоприятной сразу в трех районах: Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники и Царицыно.

Подробности - в посте мэра.