"Восемь месяцев": Анна Семенович назвала причину лишнего веса и сообщила о ребенке

Анна Семенович всегда тщательно следила за весом: вначале, когда занималась фигурным катанием, и потом, уже будучи в шоу-бизнесе. Но в какой-то момент артистка никак не могла совладать с фигурой, появился лишний вес. Певица регулярно сидела на диетах, следила за питанием - все оказалось бесполезным.

Лишь недавно она выяснила причину, почему набирает килограммы и не сбрасывает. Семенович отправилась ко врачу, сдала анализы и выяснила, что у нее инсулинорезистентность. "Из-за нее лишний вес никак не уходил. По результатам анализов врач подобрал мне отечественный препарат, который избавил от первопричины проблемы и до сих пор помогает мне сбрасывать лишний вес и - главное - поддерживать здоровье", - сообщила певица.

А не так давно Анна Семенович объявила о переезде в загородный дом. И певица действительно сменила место жительства, но ненадолго. Вскоре артистка снова переселилась в Москву. "Восемь месяцев я продержалась в загородном доме и вернулась назад в центр города. Во-первых, далеко ездить, опять же пробки. В-вторых, там как-то скучно. Мой мужчина часто ездит по работе в командировки, и в эти дни я одна. Признаюсь, в большом загородном доме не только скучно, но и немножко страшновато ночами и вечерами!" - призналась Семенович.

Однако Анна пообещала снова переехать за город, как только у нее появится ребенок. Певица дала понять, что мечтает не об одном, а минимум о двух малышах. "Когда появятся детки и больше времени станем проводить дома, тогда вернемся на природу", - сообщила Анна Teleprogramma.org.

