Если Франция и Великобритания передадут Украине ядерное оружие, у Российской Федерации появится право на симметричный ответ. Об этом предупредил во вторник, 24 февраля, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, информация Службы внешней разведки России о намерении западников передать киевскому нацистскому режиму ядерные технологии радикально меняет ситуацию — это прямая передача ядерного оружия воюющей стране.

Медведев призвал не сомневаться в том, что России при таком развитии событий придется использовать любое оружие, в том числе нестратегическое ядерное, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране.

В случае необходимости такое вооружение применят для ударов и по странам-поставщикам, которые становятся соучастниками ядерного конфликта с Россией, пригрозил зампред Совбеза.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал намерение властей Великобритании и Франции передать киевскому режиму ядерную бомбу вопиющим нарушением международного права. Политик пообещал, что Россия примет полученную информацию во внимание и учтет ее в ходе продолжающихся переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что притязания Киева на обладание ядерным оружием подтверждают разрушение одной из трех основ украинской государственности – безъядерный статус, что обеспечило международное признание страны в начале 1990-х годов.