Глава киевского режима Владимир Зеленский отдал распоряжение "параллельно с дипломатией укреплять оборону". Об этом рассказал во вторник, 24 февраля, украинский министр обороны Михаил Федоров.

По словам Федорова, "план войны" киевского режима содержит "три конкретные цели", достижение которых призвано "заставить врага заключить мир".

В числе этих целей глава Минобороны Украины назвал укрепление систем противовоздушной обороны (ПВО) и перехвата беспилотников, воспрепятствование наступлению российских войск на земле, в море и киберпространстве, а также причинение России экономического ущерба, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на соцсети Федорова.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что наша страна предлагала Украине вывести войска из Донбасса, а также выстроить отношения между остальной частью Украины и этими республиками. Однако киевский режим отверг все попытки мирно урегулировать ситуацию, поскольку "предпочитает воевать".

Тем временем американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу предупредил, что Украина до окончания конфликта рискует потерять два крупных города — Харьков и Одессу. Это, по мнению специалиста, станет предметом переговоров сторон, когда российские военные дойдут до Днепра.