"Это очень больно, не смогла я помочь...": дочь сообщила о смерти актрисы Ирины Шевчук

Умерла известная актриса Ирины Шевчук. Ей было 74 года. Печальную новость сообщила ее дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук.

В личном блоге Александра сообщила, что последние годы Ирины Шевчук боролась с тяжелой болезнью, однако победить ее так и не смогла.

"Моя душа, моя любовь, моя жизнь… Я говорю тебе до свидания… Мы все равно все встретимся там… Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью... Мамочка, любимая, я рыдаю. Это очень больно, не смогла я помочь тебе, не смогла… Прости", - с душераздирающими словами обратилась к покойной матери убитая горем Александра.

Интернет-пользователи немедленно отреагировали на печальную новость. Комментаторы постарались поддержать Афанасьеву-Шевчук, выразили ей соболезнования. Когда и где состоятся прощание и похороны Ирины Шевчук, пока неизвестно.

Напомним, что на счету актрисы множество ролей в кино. Самые известные из них - "А зори здесь тихие", "Мраморный дом", "Сонька золотая ручка", "Другая семья", "Ангел-хранитель" и многие другие.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>