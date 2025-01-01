Соединенные Штаты хотели бы добиться заключения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине до 4 июля – в этот день американцы празднуют День независимости. Такие данные приводят осведомленные источники.

По словам собеседников Bloomberg, выбор даты неслучаен. День независимости в США рассматривается как главный национальный праздник, а в 2026 году Соединенные Штаты отметят 250-летие своей независимости от британской короны.

Американский лидер Дональд Трамп анонсировал "самую грандиозную вечеринку, которую видел мир", по случаю Дня независимости. С учетом притязаний политика на статус главного миротворца он явно хотел бы приурочить к 4 июля заключение мира на Украине — этот конфликт Трампу никак не удается записать в свой миротворческий актив.

В конце 2025 года пошли слухи о том, что американские власти стремятся добиться значимого результата по Украине к католическому Рождеству, которое отмечается 25 декабря. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что не берется "говорить о каких-то сроках", поскольку "это было бы сейчас самым неблагодарным делом".

При этом в апреле 2025 года президент США Дональд Трамп уверял, будто "установил дедлайн по прекращению огня для Путина". Конкретную дату американский политик называть не стал, упомянув "дипломатическую чувствительность" этой темы.