У актрисы Ирины Шевчук была опухоль головного мозга

Сегодня, 24 февраля, стало известно о смерти известной актрисы Ирины Шевчук. Печальную новость объявила ее дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук. Она сообщила, что артистка несколько лет боролась с тяжелой болезнью.

Как передает SHOT, причиной смерти Ирины Шевчук стала лимфома головного мозга. Около трех лет актриса пыталась победить онкологию, однако сегодня утром она умерла у себя дома. Ей было 74 года.

"Я скучаю по тебе, мамочка. Я очень сильно тебя люблю. Ты со мной навсегда. Как же я хочу с тобой снова гулять, смеяться и болтать. Ты мне так необходима. Я дышу тобой, моя милая. Мне так плохо без тебя. Жить без тебя не могу. Ты мне необходима. Ты мой кислород, мой воздух. Ты моя", - обратилась к Ирине Шевчук сраженная горем дочь в соцсети.

Напомним, что Ирина Шевчук прославилась благодаря фильму "А зори здесь тихие...", в котором сыграла роль Риты Осяниной. Кроме того, актриса сыграла в таких лентах как "Белый Бим Черное ухо", "Абитуриентка", "Приключения желтого чемоданчика", "Сонька — Золотая Ручка", "Медный ангел", "Загон" и других.

Ранее умерла актриса Ольга Чиповская. На протяжении 45 лет она была неразрывно связана с Театром имени Вахтангова. Последние годы Ольга болела, однако предпочитала об этом никому не рассказывать. При этом актриса продолжала работать. Более того, для Чиповской специально подбирались роли. Актрисе было 67 лет. Единственная дочь Анна появилась у Ольги Чиповской в союзе с джазовым музыкантом Борисом Фрумкиным.

