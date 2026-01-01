Дачников предупредили об изменении правил использования участков

С России с 1 марта 2026 года будут изменены правила, связанные с видами разрешенного использования (ВРИ) земельных участков. Об этом рассказал юрист Филипп Терехин.

Как уточнил эксперт в интервью агентству "Прайм", речь идет о целях, в которых участок может использоваться по документам. Новый порядок определения и изменения видов использования участков учитывает градостроительные и лесохозяйственные регламенты, а также режимы особо охраняемых природных территорий.

Для собственников, по словам юриста, это во многих случаях упростит согласовательные процедуры, поскольку устанавливать виды использования участков будут с опорой на федеральный классификатор.

Зато для бизнеса это может означать, что если фактическая деятельность на участке не соответствует разрешенным видам и установленным ограничениям, возрастают риски отказов в согласованиях, споров и претензий со стороны контроля.

В январе Росреестр предлагал изменения, затрагивающие деятельность садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Предлагаемые поправки уточняют права общей долевой собственности на имущество общего пользования СНТ: дороги, проезды, спортплощадки, места для сбора мусора, инженерные коммуникации.

Между тем депутат Государственной думы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что нарушение правил при сжигании мусора на дачных участках может обернуться для россиян внушительными штрафами до сотен тысяч рублей — в зависимости от тяжести последствий.