Карл III поставил на место решившую диктовать условия дворцу Меган Маркл

Дела принца Гарри в США идут далеко не так гладко, как ему хотелось бы. Герцог Сассекский, лишившись охраны и финансовой поддержки со стороны семьи, пытался доказать собственную значимость весьма оригинальными способами, и это лишь сильнее разозлило его близких.

Скандальные интервью, сериалы, подкасты и фееричные мемуары привели к войне. И только после этого Гарри осознал, что окончательно сжег мосты, в семье его больше видеть не хотят. Теперь принц изо всех сил пытается сохранить лицо, он делает вид, что попросился назад в Лондон, что даже готов привезти детей, чтобы они повидались с дедушкой. При этом Гарри и его жена Меган Маркл выставляют немыслимые условия королю.

Как сообщает The Sun, герцоги Сассекские пригласили Карла III погостить у них в Монтесито. Мол, нужно, чтобы Арчи и Лилибет в привычной обстановке познакомились с дедушкой, иначе психотравм не избежать. Как раз король должен отправиться в США в апреле в рамках поездки, направленной на возобновление ключевого торгового соглашения (ранее приостановленного президентом США Дональдом Трампом).

Карл III от таких условий младшего сына и невестки опешил. Он решил проучить парочку и дал указания Букингемскому дворцу создать такой маршрут визита в Америку, чтобы и близко не проезжать Калифорнию. В итоге предстоящий визит короля в Соединенные Штаты, по случаю празднования 250-летия Америки, не будет включать встречу монарха и его сына.

Здоровье Карла III все еще не позволяет ему длительные поездки, поэтому в США король проведет всего три дня. Он прилетит в Вашингтон, а затем на день отправится в Нью-Йорк, место проведения третьего дня еще не подтверждено, но дворец подчеркивает, что это точно не Калифорния.

Король очень тонко поставил на место сына и невестку, попытавшихся диктовать ему условия. Карл III четко дал понять, что сохранность монархии для него важнее внуков.